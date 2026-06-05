Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства

Росавиация вручила сертификат типа на региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, что позволяет начать серийное производство. Торжественная церемония прошла в рамках ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Также были подписаны договоры лизинга между ГТЛК и 2-м Архангельским авиаотрядом на поставку первых трех самолетов Ил-114-300 до 2027 года.

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 разработан в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина и предназначен для развития регионального авиасообщения. Производство машин будет вестись в Луховицах, где в различной степени готовности находятся три серийных самолета. В апреле сообщалось, что летные испытания самолета Ил-114-300 завершены.

"Российские авиакомпании будут использовать Ил-114 для региональных пассажирских перевозок. Особенно самолет будет востребован на Дальнем Востоке. Авиакомпании также ждут и полностью импортозамещенный лайнер "Суперджет-100", - заявил на церемонии вице-премьер Виталий Савельев.