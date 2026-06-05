05 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Олег Ковалюк

От "Харлея" до "Феррари": На фестивале "Движение" в Екатеринбурге представят 18 уникальных мотоциклов

В Екатеринбурге во время мото-фестиваля "Движение" гостям представят 18 уникальных мотоциклов из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий от Русской медной компании. Как сообщают в пресс-службе РМК, среди экспонатов культовый Harley Davidson и единственный экземпляр от калифорнийского мастера Максвелла Хазана – Ferrari HF355.

Напомним, фестиваль пройдет в течение трех дней – 5-7 июня в центре Екатеринбурга и в Музейном комплексе (Верхняя Пышма). Гости "Движения" смогут увидеть представителей фирмы Ducati, среди которых эксклюзивный лимитированный мотоцикл Ducati Diavel for Bentley, созданный совместно с брендом Bentley. Разрабатывая его дизайн, авторы вдохновлялись гиперкаром Bentley Batur. Таких в мире только 500. До 100 км/ч он разгоняется всего за три секунды, а максимальная скорость мотоцикла составляет 270 км/ч.

Единственным в своем роде на улицах Екатеринбурга появится уникальный кастомный супербайк HF355. Его разработал калифорнийский мастер Максвелл Хазан и его мастерская Hazan Motorworks.

(2026)|Фото: Олег Ковалюк

Будет представлен и эксклюзивный лимитированный супербайк Ducati Panigale V4 Lamborghini. При его создании сразу два легендарных итальянских бренда вдохновлялись дизайном гибридного суперкара Lamborghini Revuelto. Байк отличается карбоновым обвесом, титановым выхлопом и выдающимися характеристиками: его мощность достигает около 216–218 л. с., а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Удивит участников фестиваля и BMW R18 Spirit of Passion by Kingston Custom от немецкого кастомайзера Дирка Олеркинга. Он представляет собой переосмысление классического баварского круизера в стиле ар-деко, чем выделяется среди прочих мотоциклов.

Не обойдется и без культовых Harley Davidson, каждый из которых стал абсолютным символом своей эпохи.

Зрители также смогут увидеть представителей британской фирмы Triumph Rocket 3R и построенный на его базе эксклюзивный кастом-проект Zillers Triumph Rocket 3R российского тюнинг-ателье Zillers Garage.

Отметим, что уникальные мотоциклы можно будет увидеть на Плотинке возле фонтана "Каменный цветок".

Теги: Екатеринбург, фестиваль Движение, Харлей, Феррари, мотоцикл


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