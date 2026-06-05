Морской беспилотник взорвался в порту Румынии

Морской беспилотник самопроизвольно взорвался в румынском порту Констанца, сообщило Минобороны Румынии.

Дрон был обнаружен утром 5 июня недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море.

Фрагменты дрона изучаются, прокуратура суда Констанцы ведет расследование, пишет ТАСС.

Военные заявили, что речь идет о морском беспилотнике того типа, который используется ВСУ. При этом румынские военные отдельно подчеркнули, что аппарат не имеет отношения к недавним учениям, проходившим в акватории Черного моря.

Напомним, в ночь на 29 мая беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Позднее министр иностранных дел страны Оана Цою заявила, что есть подтверждения принадлежности беспилотника России. Румынские военные не стали перехватывать дрон, заявив, что при его уничтожении был риск ущерба для населения.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что Россия готова провести объективное расследование и дать оценку произошедшему, если ей передадут объективные данные. Он отметил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза.