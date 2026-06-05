Южноуралец получил срок за госизмену и призывы к терактам

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес 22-летнему жителю Челябинской области серьёзный срок за госизмену, участие в работе террористической организации и призывы к терактам.

По данным южноуральского управления ФСБ, в январе 2024 г. злоумышленник через печатные материалы призывал к террористической деятельности на могилах участников СВО. Он являлся сторонником террористического украинского военизированного объединения, и действовал по заданию куратора.

Приговор – 15,5 лет в колонии общего режима, пишет "Ъ-Южный Урал".