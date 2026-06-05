Юрий Бурлачко: 4 место Кубани в национальном инвестиционном рейтинге - закономерный результат большой совместной работы в регионе

Одним из важнейших событий деловой программы ПМЭФ-2026 стало подведение итогов Национального инвестиционного рейтинга, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Регионы ежегодно ждут этого события, поскольку рейтинг дает оценку той работе, которую проводят субъекты РФ в целях поддержки бизнеса, привлечения новых инвесторов, создания комфортных условий для деловой активности.

"Накануне Форума АСИ опубликовало аналитический доклад по итогам формирования рейтинга. В его основе – крупнейший опрос предпринимателей, мнение которых сформировало 75% показателей Национального рейтинга. И Краснодарский край в данном докладе по ряду показателей продемонстрировал позитивную динамику. Так, Кубань вышла на вторую строчку по направлению «Экспортная деятельность», уступив только Москве, входит в ТОП-3 регионов ЮФО по направлениям «Недвижимость» и «Меры поддержки бизнеса» и ТОП-10 регионов России по направлению «Инфраструктура, технологии и связь», - отметил на своих страницах в соцсетях Председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Также занятость в малом и среднем бизнесе в Краснодарском крае показывает наивысшие показатели наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

"Логичным развитием обозначенной тенденции стало 4 место в Национальном рейтинге. Это закономерный результат большой работы, проводимой в крае по поддержке бизнеса и созданию комфортного инвестклимата. Мы укрепили свои позиции. Поздравляю коллег финансового и экономического блоков администрации Краснодарского края с таким результатом", - резюмировал Юрий Бурлачко.