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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Joshua Roberts

США отменяют отправку Германии "Томагавков"

Пентагон, вероятно, отменит отправку ракет "Томагавк" в Германию из-за опасений жесткой реакции России. Это фактически сорвет соглашение с союзником по НАТО, пишет Politico.
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Этот шаг является частью сокращения американского участия в НАТО. Глава американских войск в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США перенаправят силы в другие регионы. США также обеспокоены сокращением арсеналов после расхода тысяч ракет "Томагавк" и "Патриот" в войне с Ираном. Восполнение запасов займет годы.

Канцлер Фридрих Мерц выразил сожаление, но признал, что понимает трудности американцев. У них сейчас не хватает средств даже для самих себя, отметил он.

При этом решение об отмене отправки 5 тыс. американских военнослужащих в Германию было принято после того, как Мерц заявил, что США в Иране "унизили". Теперь "Томагавки". Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что США был направлен запрос на покупку ракет, но особой надежды уже нет.

Сейчас Германия изучает европейские альтернативы, чтобы восполнить дефицит высокоточных средств поражения дальнего радиуса действия. Рассматриваются и беспилотники, но их не считают полноценной заменой "Томагавкам". В стране обеспокоены снижением американского участия.

Теги: германия, сша, ракеты, томагавк


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