США ввели санкции против президента Кубы

Министерство финансов США объявило о введении санкций против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который вступил в должность в 2018 году, сменив Рауля Кастро.

Также в санкционный список попали кубинские вооруженные силы и Комитеты защиты революции, отвечающие за внутреннюю безопасность и разведывательную деятельность.

В мае американское правительство уже ввело санкции против 11 кубинских должностных лиц, включая министра связи и ряд высокопоставленных военных. А 94-летнему Раулю Кастро были предъявлены обвинения в убийстве, связанные с предполагаемым участием в инциденте 1996 года, когда кубинские истребители МиГ-29 сбили два гражданских самолета Cessna 337, принадлежавших организации кубинских эмигрантов, базирующейся в США.

Диас-Канель охарактеризовал все американские обвинения как предлог для агрессивных действий против Кубы.

В апреле американские СМИ писали, что Пентагон готовится к военной агрессии против Кубы на случай, если президент Дональд Трамп даст приказ. Сам он неоднократно угрожал Кубе и общал "заняться" ею после Ирана.