05 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

ГК "КОРТРОС" открыла продажи в новом доме квартала "Спутник-1" в Академическом районе Екатеринбурга

Группа компаний "КОРТРОС" объявила о старте продаж квартир в блоке 17.12 квартала "Спутник-1" в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

Дом расположится на ул. Академика Вавилова и продолжает формирование единой жилой среды территории. Это уже сложившаяся часть квартала "Спутник-1", где завершено благоустройство дворовых территорий и работает социальная инфраструктура.

Двор нового дома будет выполнен в общей космической концепции квартала: здесь предусмотрены интерактивные игровые элементы, тематическое оформление и зоны для семейного отдыха.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Концепция благоустройства квартала построена на принципе "двор без машин" с разделением пешеходных и транзитных зон. Жителям доступны прогулочные аллеи, спортивные площадки, памп-трек, зоны отдыха с качелями и гамаками, а также связанные между собой дворовые пространства, позволяющие перемещаться по кварталу без выхода на улично-дорожную сеть.

В пешей доступности есть вся необходимая инфраструктура. В непосредственной близости расположена школа №133, через дорогу ведётся строительство ещё одного учебного заведения, также запланированы два детских сада. Рядом находятся Преображенский парк, взрослая поликлиника, Дворец дзюдо, Академия тенниса, музыкальная школа, а также остановки трамвая и других маршрутов общественного транспорта.

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

В блоке 17.12 представлены квартиры с функциональными планировками, включая варианты с постирочными комнатами. Такое решение выделяет отдельную хозяйственную зону и повышает ежедневный комфорт проживающих.

На старте продаж покупателям доступны квартиры по начальным ценам. Дополнительно действует программа приобретения жилья без первоначального взноса. Актуальная информация о доступных лотах и условиях представлена на официальном сайте проекта.

"Академический" — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.

Теги: КОРТРОС, Спутник-1


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