"Это о поражении России". Подоляка высказался о письме Зеленского Путину

Блогер Юрий Подоляка считает, что открытое обращение Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину не про мир, а про поражение России.

Он отметил, что сейчас настроения на Украине на таком подъеме, как не были с июня 2023 года, когда началось наступление ВСУ на юг, когда в Киеве рассчитывали разгромить российскую армию и дойти до Крыма. Сейчас ставка делается на удары по российскому тылу.

"Сегодня вся стратегия ВСУ заточена именно под это. Сеять в нашем тылу панику, а в российском обществе - недовольство. Отсюда и удары по гражданским объектам, автобусам, колледжу в Старобельске, бензиновая блокада Крыма (которой на первом этапе, к сожалению, очень сильно, явно не понимая ситуации, помогли и многие наши коллеги)... Следующие четыре месяца будут во многом решающими", - пишет Подоляка.

Он уверен, что Зеленскому и его спонсорам не нужен мир, им нужно поражение России. И они верят в то, что смогут нанести его.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту доложат об обращении Зеленского. Тот призвал начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта, остановить боевые действия и провести личную встречу. Притом что срок его полномочий по украинской конституции истек в мае 2024 года.