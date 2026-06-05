Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив

Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Звезда" на ПМЭФ. Он подтвердил, что страны продолжают работу над проектом, который станет одной из крупнейших совместных строек. Дмитриев впервые заговорил о возможности связать Россию и Аляску еще в октябре 2025 года. По его расчетам, строители смогут сдать объект менее чем за восемь лет.

Идея строительства получила поддержку на высоком уровне: президент США Дональд Трамп назвал проект интересным. Однако дипломаты указывают на важные условия для реализации такого масштабного плана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что без политической воли обеих стран построить тоннель не получится. Завтрашнее подписание документов станет официальным стартом для инженеров и проектировщиков. Таким образом, страны переходят от обсуждений к практической подготовке самого амбициозного инфраструктурного проекта современности.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и долгосрочной поддержке Украины. Документ позволяет президенту США блокировать активы и вводить пошлины, а также продлевает помощь Киеву в сфере безопасности и разведки до конца 2027 года.