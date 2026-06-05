В Челябинске бывший актив владельца ЮГК подал на него в суд

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление ООО "Агрокомплекс "Экомодуль"". Ответчиком является бывший владелец этой организации (как и ЮГК) Константин Струков.

Заявление подано 4 июня. В тот же день оно принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 14.00 11 июня, и пройдёт оно в закрытом режиме, сообщает пресс-служба инстанции.

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. В список национализированных структур ЮГК входит и "Экомодуль".