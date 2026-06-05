В Киеве снесли памятник Михаилу Булгакову

В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову, который является уроженцем города. Журналисты опубликовали видео, на котором коммунальщики загружают в машину монумент. Некоторые возмущались.

Сам памятник стоял недолго, он был установлен в 2007 году у дома, где писатель жил в юности, и стал первым в мире монументом в его честь.

В 2024 году Институт нацпамяти признал Булгакова "ярым украинофобом", "имперцем по мировоззрению", который "презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителях". Речь идет о высказываниях писателя про самостийников того времени. В "Белой гвардии" Булгаков критиковал создаваемый тогда новояз. Он высказался и о тогдашних националистических властях.

"Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик... Память о Петлюре да сгинет", - писал он.

В конце 2025 года киевский горсовет проголосовал за снос памятника писателю.