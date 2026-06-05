"Капкан Заботкина". Центробанк предупредили о ловушке многолетней рецессии

На ПМЭФ крупный бизнес предупредил руководство Центробанка об угрозе того, что из-за жесткой денежно-кредитной политики экономика может оказаться в ловушке многолетней рецессии.

"В учебники попал термин "Шок Волкера". Все усилия, которые Пол Волкер предпринимал в 1979-1980 годах, когда длительное время держал реальную ставку выше 10%, это привело к тому, что, да, вернули инфляцию с 16 до 4%, но это привело к трехлетней рецессии. Это был большой эксперимент, больше его никто не повторят — никто, кроме нас. Так что, кроме шока Волкера, мы в учебниках еще будем читать о "Капкане Заботкина", в который Россия по ошибке попала и это привело к таким же последствиям", — сказал основатель корпорации АЕОН Роман Троценко в присутствии зампреда ЦБ Алексея Заботкина на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ.