Центральный аппарат СКР проверит обоснованность прекращения дела о гибели пермячки на заборе у бара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту гибели девушки в Пермском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.



В социальных сетях вновь обсуждается история гибели 18-летней девушки в Перми, тело которой было обнаружено на металлическом заборе возле одного из баров. Отмечается, что в настоящее время расследование уголовного дела прекращено, а обоснованность данного решения ставится под сомнение.



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах расследования уголовного дела, установленных в ходе следствия обстоятельствах и принятых процессуальных решениях, а также по доводам, изложенным в публикациях.