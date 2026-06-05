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Фото: Следственный комитет РФ

Центральный аппарат СКР проверит обоснованность прекращения дела о гибели пермячки на заборе у бара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту гибели девушки в Пермском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В социальных сетях вновь обсуждается история гибели 18-летней девушки в Перми, тело которой было обнаружено на металлическом заборе возле одного из баров. Отмечается, что в настоящее время расследование уголовного дела прекращено, а обоснованность данного решения ставится под сомнение.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах расследования уголовного дела, установленных в ходе следствия обстоятельствах и принятых процессуальных решениях, а также по доводам, изложенным в публикациях.

Теги: забор, уголовное дело, девушка, бар


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