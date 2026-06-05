На ПМЭФ пообещали коммерческое внедрение в 2027 году "русского Starlink"

Уже в 2027 г. в России заработает "отечественный Starlink". Заявление прозвучало на деловом завтраке "Сбера" на ПМЭФ "Стратегия развития: есть ли альтернативы?".

"Хорошая новость – в том, что он уже создаётся. Спутники уже летят. В ближайшие недели мы выходим на тесты, и, как обещали, с 2027 г. заработает в коммерческом", - сказал бизнесмен Алексей Шелобков.

Разработку ведёт "Бюро 1440". Речь идёт о создании сети спутников, которые будут работать на высоте в 800 км и предоставлять интернет на скорости до одного гигабита секунду.