МАГАТЭ: Россия и Украина договорились прекратить огонь рядом с ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель сложных переговоров для прекращения огня рядом с Запорожской АЭС.

"Обе стороны согласились прекратить огонь в интересах ядерной безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что количество атак на ЗАЭС и Энергодар постоянно увеличивается после перемирия 8-11 мая. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за ударов.