Соглашения, подписанные Челябинской областью на полях ПМЭФ, придадут новый импульс развитию Южного Урала

Программа работы делегации Челябинской области, возглавляемой губернатором Алексеем Текслером, на ПМЭФ-26 насыщена встречами, переговорами с инвесторами, руководителями федеральных и региональных компаний, участием в деловых сессиях, подписаниеи соглашений, направленных на социально-экономическое развитие Челябинской области.

И традиционно на ПМЭФ-2026 Челябинская область представляет креативный стенд региона.

«Мы каждый год удивляем. В этом году на нашем стенде коллаборация промышленности и культуры. С одной стороны, Челябинская область - промышленный, инновационный, современный регион. С другой стороны, в следующем году Челябинск выступает в статусе культурной столицы Российской Федерации. А стенд у нас называется «Промышленная симфония», - отметил Алексей Текслер.

Пространство стенда представляет собой монументальную иммерсивную инсталляцию образа звуковой волны. Центральный элемент стенда – цифровой орган. Один из ключевых акцентов экспозиции – новинка челябинского производства: универсальный промышленный робот-манипулятор RusRobot RR6-6900.

Соглашения в сфере развития промышленности и АПК

По итогам переговоров губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора АО «Автомобильный завод «Урал» Павла Яковлева подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, направленное на развитие обрабатывающей промышленности в Челябинской области.

Миасский автозавод «УРАЛ» – ведущий российский производитель грузовых автомобилей повышенной проходимости, выпускающий широкую линейку грузовых автомобилей полной массой от 13 до 44 тонн.В апреле 2025 года «УРАЛ» запустил построенный в кратчайшие сроки новый сборочный корпус, позволяющий производить тяжелые грузовые автомобили с высокой степенью автоматизации процессов. Одновременно автозавод реализует проект по разработке и освоению производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей автомобилей «Урал» и колесной техники. Общий объем инвестиций, заложенный в подписанном документе, составит порядка 34,6 млрд рублей, будет создано 473 новых рабочих места.

На состоявшейся встрече Алексея Текслера и генерального директора ООО «Модерн Гласс» Михаила Дедовича были достигнуты договоренности и подписано соглашение о взаимодействии по развитию промышленной переработки стекла в Челябинской области.

Компания запустила проект, не имеющий аналогов в России, странах СНГ и ЕАЭС, по созданию производства промышленной переработки стекла и производства стеклоизделий строительного назначения размером до 18 метров. Планируемый объем инвестиций в перспективе двух лет составит более 743 млн рублей, будет создано 75 высокопроизводительных рабочих мест.

Компания «Модерн Гласс» - один из крупнейших заводов в России по производственным мощностям на рынке архитектурных стеклопакетов и стеклоизделий. Один из последних уникальных проектов компании – производство самого большого стеклопакета в России для павильона №20 на ВДНХ в Москве. За двадцать лет деятельности предприятие выполнило более 4 млн заказов в России, Монголии, Армении, Киргизии, Афганистане, Азербайджане, Казахстане и других странах.

Подписанное губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и учредителем ООО «Сигма» Мариной Махровой соглашение станет еще одним драйвером развития АПК региона. Компания планирует строительство в Увельском муниципальном округе элеватора и маслоэкстракционного завода. Объём инвестиций в проект составит 15 млрд рублей.

Строительство элеватора начнётся в текущем году и завершится в 2028-м, проект маслоэкстракционного завода будет реализован с 2029 по 2033 годы. Мощность переработки завода – 1 200 тонн семян подсолнечника и рапса в сутки, или 411 тысяч тонн масличных культур в год. На новом предприятии будет создано 400 рабочих мест.

«Это стратегический проект для АПК Челябинской области. Он позволит не только нарастить объёмы переработки масличных культур внутри региона, но и существенно увеличить экспортный потенциал. Мы последовательно движемся к тому, чтобы Южный Урал стал одним из центров масложировой промышленности России», – отметил Алексей Текслер.

Отметим, что посевы масличных культур в регионе за 15 лет выросли с 21 тыс. га в 2010 году до 362,1 тыс. га в 2025-м. В текущем году, по данным регионального минсельхоза, яровой сев масличных пройдет на площади 426 тыс. га. Ожидаемый урожай маслосемян превысит 500 тыс. тонн.

Еще один мощный проект по модернизации производственных площадок в сфере АПК намерена реализовать компания «Ситно». 1,2 млрд рублей будет направлено на модернизацию трех производственных площадок в Челябинской области, будет создано 170 новых рабочих мест.

На Петербургском международном экономическом форуме – 2026 губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров компании «Урал - Ситно» Павел Журавский подписали сразу три соглашения, направленные на развитие АПК региона.

«Системная модернизация производственных мощностей, реализация импортозамещающих проектов и активная кадровая политика укрепляют конкурентные позиции нашего региона и всей страны на продовольственном рынке», – отметил Алексей Текслер.

Два предприятия, выпускающие продукцию под брендом «СИТНО» – элеватор Буранный и Магнитогорский хлебокомбинат, которым исполняется 95 лет в текущем году, будут модернизированы. Также компания планирует строительство элеватора на 30 тыс. тонн в Нагайбакском муниципальном округе.

Завершить реконструкцию элеватора Буранного (Агаповский округ) мощностью 120 тыс. тонн. планируется в 2026 году. На модернизацию направят 350 млн рублей, будет создано 52 новых рабочих места.

Строительство элеватора на 30 тыс. тонн в Нагайбакском округе стоимостью 720 млн рублей (завершение – 2028 год, 56 рабочих мест). Модернизация хлебозавода №2 на сумму инвестиций 163 млн рублей включит установку двух новых линий по производству слоеных тестовых блоков и рустикальных хлебов. Планируется создать 64 новых рабочих места. Работы на объектах уже стартовали, открыты кредитные линии в рамках льготного кредитования АПК.

«Инвестиционная политика компании направлена на создание современного комплекса агропредприятий, отвечающего требованиям отечественного и мирового рынка. Мы ежегодно вводим новые мощности, вкладываем средства в обновление и модернизацию техники, а также подготовку квалифицированных кадров», – подчеркнул Павел Журавский.

В ходе рабочей встречи с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским губернатор Алексей Текслер обсудил потенциал развития маршрутной сети из Челябинской области в другие регионы России и в зарубежные страны.

В текущем летнем сезоне авиакомпании Группы «Аэрофлот» выполняют из Челябинска полеты по шести направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Хургада, Шарм-эль-Шейх. Суммарно это до 108 рейсов неделю. Из магнитогорского аэропорта Аэрофлот дважды в день выполняет рейсы в Москву.

В Челябинской области функционируют два международных аэропорта. В Челябинске в 2025 году пассажиропоток составил 2,16 млн человек. А в ближайшее время «Новапорт Холдинг» планирует приступить к проектированию второй очереди терминального комплекса. Международный сектор станет продолжением действующего терминала аэропорта.

За 2025 год Группа «Аэрофлот» перевезла через аэропорт Челябинска 1,39 млн пассажиров. За 5 месяцев этого года перевезено 528,7 тысяч пассажиров, что на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года. В Магнитогорске пассажиропоток в 2025 году составил 279 тысяч человек, из которых на рейсы Аэрофлота пришлось 166 тысяч пассажиров. Модернизация аэропорта Магнитогорска продолжается. Новый терминал площадью 6,1 тыс. кв. м станет важным инфраструктурным объектом для всего юга Челябинской области. Проект включен в перечень приоритетных проектов проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Вопросы дальнейшего развития логистической инфраструктуры стали предметом рабочей встречи губернатора Алексея Текслера и главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаилом Парневым.

«У нас с ГТЛК широкая повестка взаимодействия. С одной стороны, это развитие ТЛК «Южноуральский», в котором мы все заинтересованы. С другой — участие в программах ГТЛК по развитию общественного транспорта, а также вопросы дорожной и приграничной инфраструктуры. Для Челябинской области это имеет особое значение: через наш регион идут грузы в Казахстан и далее в страны Центральной Азии. Сегодня мы последовательно модернизируем инфраструктуру, включая пункт пропуска на границе, и видим серьезные перспективы дальнейшего развития. Поэтому планов много, и важно реализовывать их в партнерстве, системно и на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Алексей Текслер.

ТЛК «Южноуральский» включен в ведомственный проект Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров». В настоящий момент в состав ТЛК входят складской комплекс класса «А» площадью более 80 тыс. кв. м., контейнерный терминал емкостью порядка 64 тыс. TEUs, а также объекты железнодорожной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Складской комплекс и контейнерный терминал оснащены современным оборудованием и техникой. Общая площадь ТЛК и его перспективной зоны развития составляет более 180 га.

Векторы развития спортивной инфраструктуры

В рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписали соглашение о сотрудничестве первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель детско-юношеской спортивной школы «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг и учредитель АНО «Академия хоккея «Красная машина Челябинск» Азамат Байсакалов. Документ направлен на развитие хоккея и укрепление спортивной инфраструктуры региона.

Напомним, Челябинская область представлена в Континентальной хоккейной лиге сразу двумя клубами: «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). У каждой команды есть молодежные коллективы в МХЛ и составы в Высшей хоккейной лиге. Регион последовательно развивает хоккейную инфраструктуру. Так, в Челябинске работает Академия хоккея «Трактор» – современный комплекс с двумя ледовыми площадками, где тренируются юные спортсмены. В Магнитогорске ведется строительство Академии хоккея «Металлург».

Подписанное на форуме соглашение предполагает внедрение передовых методик подготовки юных хоккеистов; обмен опытом между тренерскими штабами; реализацию совместных проектов, направленных на повышение уровня спортивного резерва российского хоккея и открытие в Челябинской области Академии хоккея «Красная машина Челябинск» для подготовки будущих спортсменов 2015-2023 года рождения. Векторы реализации соглашения обсуждались на рабочей встрече главы региона с Романом Ротенбергом.

А одним из первых документов, подписанных на ПМЭФ-26, было соглашение о совместной деятельности по развитию и продвижению напитков под брендом «Красная Машина». В присутствии губернатора первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель детско-юношеской спортивной школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг и основатель бренда Lapochka Антон Балыклов поставили свои подписи. Планируется организовать выпуск натуральных напитков для хоккейной группы компаний.

Еще одно подписанное на площадке ПМЭФ-26 соглашение относится к сфере развития спортивной инфраструктуры Южного Урала. В присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера директор некоммерческой организации Ирина Морданова и уполномоченный представитель «Эльтаун девелопмент» Василий Курбацких подписали соглашение о сотрудничестве между АНО «Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» и ООО «Эльтаун девелопмент».

Документ предусматривает предоставление земельного участка в Сосновском районе в аренду по льготной цене для размещения Центра иппотерапии и адаптивной верховой езды с последующей передачей в собственность. На протяжении 10 лет суммарные вложения в проект оцениваются в размере 100 млн рублей. Планируется создание современной специализированной инфраструктуры, в которую войдут крытый манеж, конюшня, контактный зоопарк, левада, залы для проведения обучающих мероприятий и другие объекты.

Проекты народосбережения и развитие научно-образовательной среды

На площадке Петербургского международного экономического форума под соглашением о сотрудничестве между правительством Челябинской области и Агентством стратегических инициатив поставили подписи губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Подписанное соглашение с Агентством стратегических инициатив закрепляет наше партнерство по одному из ключевых направлений – поддержке семьи, рождаемости и многодетности. Для Челябинской области это не просто отдельный блок социальной политики, а стратегический приоритет, напрямую связанный с качеством жизни людей, будущим региона и сохранением наших традиционных ценностей», – подчеркнул Алексей Текслер.

Документ стал продолжением активной совместной работы Правительства Челябинской области и Агентства стратегических инициатив по совершенствованию демографической и семейной политики в регионе.

«Инвестиции в человека, сбережение и преумножение человеческого капитала, формирование качественно новой среды для жизни – абсолютные приоритеты повестки Агентства. Сегодня АСИ расширило круг новых надежных партнеров по продвижению проектов, нацеленных на поддержку беременных, послеродовое сопровождение женщин, а также на создание максимально комфортных условий для семей, особенно многодетных», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подписанное губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и генеральным директором Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Юрием Носовым обновленное соглашение о сотрудничестве расширяет доступ жителей региона к уникальным цифровым ресурсам Президентской библиотеки. Любой житель Челябинской области может получить доступ к ресурсам библиотеки удаленно – в любое время и из любой точки, где есть Интернет, что особенно важно для жителей отдаленных территорий.

Новые научные перспективы открывает подписанное губернатором соглашение с генеральным директором Фонда развития научно-культурных связей «ВЫЗОВ» Натальей Третьяк. Документ предполагает объединение усилий сторон для повышения престижа науки и инженерной деятельности в Челябинской области, интеграции научно-технического потенциала Южного Урала в международное и российское пространство, стимулирования инновационной активности молодых ученых и аспирантов.

Среди ожидаемых результатов – привлечение в регион инвестиций и грантов для реализации прорывных исследований, увеличение числа заявок от научных коллективов и инженеров Челябинской области на соискание ежегодной национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ», вовлечение школьников и студентов в научно-техническое творчество через совместные просветительские акции.

«Челябинская область – регион с большим потенциалом научного развития и сильной инженерной школой. Мы видим высокий интерес к премии «ВЫЗОВ» со стороны научной общественности региона. В этом году мы получили из Челябинской области в 4 раза больше заявок, чем в прошлом году. Уверена, что наше сотрудничество будет укрепляться и вместе мы сможем реализовать немало инициатив, направленных на повышение престижа науки и её популяризацию», – отметила Наталья Третьяк.

Также Челябинская область заключила соглашения о сотрудничестве с Чувашской Республикой и Республикой Саха (Якутия).

Пополнение состава амбассадоров проекта «Челябинск – культурная столица 2027»

На стенде Челябинской области губернатор Алексей Текслер вручил народному артисту России, выдающемуся педагогу-хореографу, ректору Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой Николаю Цискаридзе именную табличку амбассадора проекта «Челябинск – культурная столица 2027».

«Статус культурной столицы — многофакторный. Когда мы боролись за это звание, мы говорили о том вкладе, который вносит в культуру наш регион. Конечно, без помощи и поддержки наших мэтров, выдающихся артистов и деятелей культуры это было бы невозможно», – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, ранее Алексей Текслер уже вручил именные таблички амбассадора проекта «Челябинск – культурная столица России 2027 года» Денису Мацуеву и Валерию Гергиеву.

«Мне действительно очень приятно. В последние годы я стараюсь делать все возможное, чтобы как можно больше людей приобщались к искусству. Важно не просто привести человека в театр или на концерт, но и помочь ему искренне полюбить искусство. Я восхищен тем, как много вы делаете для региона. Много лет приезжаю на Урал, выступал не только в Челябинске, но и во многих других уральских городах. И мой последний визит особенно порадовал меня, потому что я увидел, как сильно преобразился Челябинск. Искренне желаю вам сил и энергии, чтобы все ваши проекты и планы обязательно реализовались», – сказал Николай Цискаридзе.

Добавим, что в рамках ПМЭФ-2026 губернатор Челябинской области Алексей Текслер достиг договоренностей с руководством Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» о проведении Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 67-го трудового семестра, на Южном Урале. Масштабное мероприятие состоится в Челябинске в ноябре 2026 года и соберет около 2500 участников.