Крупный бизнес считает, что ВВП уже упал до нуля

Хотя Центробанк не видит признаков переохлаждения экономики, но инвестиции предприятий снижаются, ВВП падает и, возможно, экономика столкнется даже с безработицей. Об этом заявил председатель совета директоров "Северстали" и представитель РСПП Алексей Мордашов на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, ключевая ставка, которая действует долгий период, начинает давать кумулятивный эффект, и этот эффект все больше и видится как переохлаждение.

"Торможение инвестиций. Мы все знаем, к чему это приведет в долгосрочной перспективе. Да, мы не увидели пока безработицу, но мы видим, что количество заявок на рабочие места растет, спрос на рабочую силу падает", — отметил Мордашов.

Идет падение спроса на инвестиционные товары. Рынок стали падает третий год подряд, 30%-ное падение спроса на сталь — это очень показательный индикатор состояния инвестиционного рынка, указал Мордашов.

"Мы видим торможение темпов роста экономики — в лучшем случае 0,7%. Вообще, учитывая специфику подсчета, 0,7% не очень отличается от 0%. Мы сталкиваемся с официально признанным торможением ВВП. Мы столкнемся с еще большим падением инвестиций, еще большим падением ВВП, может, и растущую безработицу тоже увидим. Вот это и есть переохлаждение", — заключил он.