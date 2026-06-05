ТМК и Ростехнадзор укрепляют сотрудничество в сфере промышленной безопасности

Трубная металлургическая компания (ТМК) и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленной безопасности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Это соглашение предполагает обмен информацией, научно-методическую поддержку и мероприятия по укреплению безопасности на производстве, сообщает пресс-служба ТМК.

Сергей Чикалов, генеральный директор ТМК, отметил, что промышленная безопасность является приоритетом компании. ТМК активно внедряет лучшие практики, разрабатывает решения для предотвращения несчастных случаев и обеспечивает безопасные условия труда. По его словам, системное взаимодействие с Ростехнадзором позволит получить доступ к перспективным наработкам в данной области, перенять опыт и активно участвовать в отраслевом диалоге.

Отметим также, что ТМК регулярно проводит мероприятия, такие как День безопасности труда, а также использует цифровую Библиотеку расследования происшествий для анализа несчастных случаев и выработки решений по их предотвращению. Сотрудничество с Ростехнадзором позволит ТМК улучшить свои практики.