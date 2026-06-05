Глава "Северстали" пожаловался на падение спроса на сталь

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов привёл данные об инфляции в России и пожаловался на трудности в инвестиционной политике. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Сбера" на ПМЭФ "Стратегия развития: есть ли альтернативы?".

"Мы видим существенное торможение инвестиций. Действующая ставка начинает давать кумулятивный эффект, который мы называем охлаждением. Да, мы пока не увидели безработицу. Спрос на рабочую силу начинает падать. Мы видим это по нашим компаниям. Рынок стали падает третий год подряд. В целом, за три года мы столкнулись с 30-процентным падением спроса на сталь", - сказал Мордашов.

Компания тратит на инвестиции больше, чем получает в итоге, уточнил Мордашов. Также он высказался об инфляции в России.

"Есть ещё один фактор, который влияет на состояние экономики. У нас очень укрепился рубль. Инфляция в России в 2022-25 гг. составила 42%. В США – 19%", - сказал Мордашов.