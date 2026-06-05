В Воронежской области БПЛА атаковали промышленный объект

Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над тремя районами Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Черным морями.