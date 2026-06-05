В Госдуме сравнили залоговые аукционы 1990-ых и приватизацию 2020-ых

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров раскритиковал проведение чековых аукционов 1990-ых. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Сбера" на ПМЭФ "Стратегия развития: есть ли альтернативы?".

"Чековые аукционы 1990-ых убили в основе уважение к частной собственности. Просто потому, как они были проведены. Но неужели мы думаем, что сегодняшние аукционы с игрой на понижение добавят к этому доверия?" - задался вопросом Макаров.

Залоговые аукционы 1990-ых привели к тому, что когда-то всенародная собственность жителей СССР попала в частные руки. Примером аукционов с понижением цены, о которых говорил Макаров, может служить ситуация с продажей аэропорта Домодедово – аэрогавань за время торгов значительно подешевела. Начались торги с цены в 132,3 млрд руб., а окончательной стала стоимость в 66,13 млрд руб.