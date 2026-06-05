Уральского тату-мастера арестовали за публикацию фотографий с демоном и пентаграммой

Свердловский областной суд подтвердил законность ареста администратора канала, опубликовавшего сатанинскую символику. Тату-мастер Полина Солдатова выложила фото с работами, что расценили как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.

Установлено, что в марте текущего года Солдатова опубликовала две фотографии. На одной из них была женщина с татуировкой летучей мыши и в белье с изображением Бафомета. На втором также была изображена женщина, но с чокером с перевернутой пятиконечной звездой.

"На момент проверки публикации имели 167 просмотров и 29 реакций, что квалифицировано как публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации, запрещенное ст. 12 и 13 ФЗ № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Деятельность Международного движения сатанизма признана запрещенной в РФ решением Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2025 по делу № АКПИ25-416С", - рассказали в пресс-службе суда.

В отношении администратора канала был составлен протокол об административном правонарушении. Солдатова полностью признала вину и факт размещения изображений. Несмотря на заявление тату-матера о том, что она не имела злого умысла, суд постановил, что состав правонарушения включает в себя как умышленные, так и неосторожные действия.

Постановлением судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Полина Солдатова признана виновной в административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Судебный акт был обжалован в вышестоящей инстанции. Однако Свердловский областной суд не нашел оснований для смягчения наказания.