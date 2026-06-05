05 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Олег Ковалюк

Выставка уникальных мотоциклов представлена в центре Екатеринбурга

В центре города представят мотоциклы из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания.

Экспозиция из 18 мотоциклов — одна из самых интересных локаций масштабного фестиваля «Движение». Найти ее можно недалеко от Часовни святой Екатерины.

(2026)|Фото: Олег Ковалюк

Гости фестиваля смогут увидеть, например, лимитированный мотоцикл Ducati Diavel for Bentley, созданный совместно с брендом Bentley. Его дизайн и цветовая гамма вдохновлены гиперкаром Bentley Batur. Всего в мире выпущено 500 экземпляров.

(2026)|Фото: Олег Ковалюк

(2026)|Фото: Олег Ковалюк

Эксклюзивный супербайк, созданный в результате сотрудничества двух легендарных итальянских брендов Ducati Panigale V4 Lamborghini. Мотоцикл вдохновлен дизайном гибридного суперкара Lamborghini Revuelto и отличается карбоновым обвесом, титановым выхлопом и выдающимися характеристиками – его мощность около 216–218 л.с., максимальная скорость – 350 км/ч. Мотоциклы британской фирмы Triumph Rocket 3R и построенный на его базе эксклюзивный кастом-проект российского тюнинг-ателье Zillers Garage – Zillers Triumph Rocket3R. Мотоцикл BMW R18 Spiritof Passion Kingstom Custom, созданный немецким кастомайзером Дирком Олеркингом. Он представляет собой переосмысление классического баварского круизера в стиле арт-деко. Уникальный супербайк Ferrari HF355, созданный мастером Максвеллом Хазаном и его мастерской Hazan Motorworks в единственном экземпляре. Несколько культовых Harley Davidson, каждый из которых стал абсолютным символом своей эпохи.

Напомним, что фестиваль «Движение» проводится при поддержке Фонда святой Екатерины. Фестиваль стартует уже сегодня и продлится до воскресенья.

Теги: фонд святой екатерины, русская медная компания, выставка мотоциклов, байки


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