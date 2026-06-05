Следственный комитет возбудил дело из-за избиения ребенка на детской площадке в Перми

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения ударов несовершеннолетнему на детской площадке в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данному факту по поручению руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина следователем следственного отдела по Свердловскому району Перми возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе личности фигуранта и несовершеннолетнего потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в соцсетях появилось видео происшествия. Мужчина нес мальчика на руках. Он сказал: "я тебе обещал". После удара он оставил ребенка у качелей, а сам ушел на лавочку. Полиция начала проверку.