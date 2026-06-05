Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против России

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного давления на Россию.

Документ вводит механизм регулярной проверки действий России в контексте конфликта с Украиной. На основе этого анализа президент США может вводить ограничительные меры, включая санкции, блокирование активов и дополнительные экспортные пошлины.

Законопроект предполагает создание фонда восстановления Украины. Он также возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки. Отдельно прописаны меры по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничных служб стран Прибалтики, пишет РИА Новости.

Для вступления в силу законопроекту потребуется одобрение сената.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы мирного урегулирования между РФ и Украиной пока не просматриваются, и сообщил о подготовке нового пакета санкций против Москвы. Он признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования. Как пояснил Рубио, Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники.