Российское виноделие резко сократило производство из-за падения спроса

Заводы столкнулись с затовариванием складов. В компании "Фанагория" отмечают, что емкости забиты вином, хотя скоро начнется сбор нового урожая. Спрос подкосил рост цен на 12-15% и спад в туризме: поток отдыхающих на южные курорты сократился на 12%, а число деловых поездок упало на 15%. В условиях, когда массовые мероприятия проходят скромнее, производители сознательно ограничивают выпуск продукции. Компании "Винторг" и "Алкопро" подтверждают: бизнес старается не копить лишние запасы, пока потребители переходят на бюджетный алкоголь.

Российские виноделы за первые пять месяцев 2026 года выпустили на 15% меньше вина, чем годом ранее. Данные Росалкогольтабакконтроля показывают, что отрасль падает в четыре раза быстрее остального рынка спиртного. В мае ситуация обострилась: производство игристого рухнуло на 26%. Покупатели экономят и все чаще выбирают дешевые напитки - сидр или медовуху, в то время как траты в винных бутиках стабильно снижаются. Даже крупные сети, такие как "Винлаб", фиксируют замедление продаж в два раза, пишет "Ъ".

Ранее Роспотребнадзор запретил продажу ряда вин и коньяков от армянских заводов "Веди-алко", "Абовянский" и "Шахназарян" из-за нарушения государственных стандартов качества. Под запрет попали конкретные марки, включая вино "Гетап Вернашен" и коньяк "Шахназарян ХО", которые торговые сети обязаны немедленно убрать с полок.