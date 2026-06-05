Новак: Экономика России управляемо охлаждается, ей нужны молодёжь и пенсионеры

Вице-премьер Александр Новак высказался об экономической модели развития России. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Сбера" на ПМЭФ на тему "Стратегия развития: есть ли альтернативы?".

"Экономика – постоянно меняющийся механизм. Что-то исчерпывается, что-то появляется новое", - сказал Новак.

По его мнению, рост экономики за три года составил 10,3%, и это выше среднемировых показателей. Выросли показатели машиностроения, сельского хозяйства, IT-отрасль.

"Сейчас мы находимся в периоде управляемого охлаждения. Важно управлять рисками и искать дополнительные возможности для роста", - сказал Новак.

Риском тут являются дефицит кадров и отставание роста производительности от роста зарплат, нужен переток из непроизводительных отраслей. Второй серьёзный фактор – риск изменения структуры расходов бюджета.

Правительство утвердило план структурных изменений. В него включены: вовлечение в занятость тех, кто занимает небольшую нишу, то есть молодёжь, предпенсионеры и пенсионеры; повышение гибкости труда; рост производительности труда и другие показатели.