Песков: Путину доложат о письме Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложат о письме Владимира Зеленского.

"Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться", — сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам 4 июня вечером.

Он добавил, что сам уже ознакомился с содержанием письма. О нем будет доложено Путину после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.

Зеленский ранее опубликовал открытое письмо российскому лидеру с предложением начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он предложил провести встречу на нейтральной площадке и заявил, что линия фронта должна стать линией, с которой начнется дипломатия.

Накануне Путин на встрече с руководителями международных СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что конфликт на Украине может завершиться, если украинская сторона согласится пойти на компромиссы. Россия, в свою очередь, готова и хочет урегулировать все мирными средствами.