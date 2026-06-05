Кушвинский суд отправил в колонию мать, истязавшую 7-летнего сына

Кушвинский городской суд вынес приговор местной жительнице, истязавшей своего 7-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, с июня 2025 года по январь 2026-го женщина систематически применяла насилие к своему ребенку: била ремнем и шнуром от зарядки телефона, оставляла раздетым на балконе в холодную погоду, привязывала за ногу к кровати на длительное время и ставила на колени на гречку, причиняя тем самым ему физическую боль и страдания.

Осужденная свою вину признала в полном объеме.

Суд также признал ее виновной по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости" и приговорил к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Помимо этого, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей.