Дмитрий Медведев провёл день в Челябинске

Зампред Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев побывал в Челябинске.

О визите он отчитался в своём канале в "Максе", подписав его так: "Рабочая поездка в Уральский федеральный округ. Челябинск". Политик посетил научно-производственное объединение "Электромашина", а после провёл совещание о ценообразовании на продукцию военного назначения. Среди сопровождавших Медведева был уральский полпред Артём Жога.

"Дмитрий Медведев вручил коллективу предприятия Орден Почёта. Высокая государственная награда – заслуга каждого работника и большой вклад в обороноспособность страны. Урал вновь подтверждает свой статус опорного края державы и продолжает усердно трудиться на благо России", - написал полпред в своём telegram-канале.