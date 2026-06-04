05 Июня 2026
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Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург отметит Международный день русского языка "Пушкинским марафоном"

В уральской столице, 6 июня в Международный день русского языка и в 227-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, на площади перед Храмом-Памятником на Крови состоится традиционный десятый поэтический фестиваль «Пушкинские чтения». Мероприятие, получившее название «Он победил и время, и пространство», проводится при поддержке Фонда святой Екатерины.

Поэтический марафон начнется в 12:00. Стихи гениального поэта прочтут известные жители столицы Урала: Первый Заместитель Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Вадим Дубичев, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, бессменный голос и ведущий турниров RCC Дмитрий Раков, а также победители детского конкурса чтецов #ПушкинOnline. У открытого микрофона каждый желающий сможет прочесть любимые стихи, отрывки из поэм или сказок Александра Сергеевича Пушкина.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Пушкинский день – это наш национальный праздник. Русская культура она литературоцентрична, то есть ее вершиной является литература. И для нас книга, писатели, поэты – это то, что является квинтэссенцией русской культуры. И конечно в списке тех, кто стал лицом нашей культуры одной из главных фигур является Александр Сергеевич, который был величайшим патриотом страны, любящий императора, преданным подданным и прекрасным дипломатом, представляющим интересы России. И мы счасливы, что Храм-Памятник на Крови причастен к Александру Сергеевичу тем, что хранит коллекцию книг его авторства XIX-XX веков и организует всенародные «Пушкинские чтения»», - прокомментировал грядущее событие старший священник Храма-Памятника на Крови Максим Миняйло.

Атмосферу праздника создаст живая классическая музыка в исполнении солистов Свердловской государственной академической филармонии и артистов Уральского государственного академического русского народного хора.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Для выступления на Пушкинском празднике необходимо зарегистрироваться до 5 июня с 11-00 до 16-00 по телефону 371-71-57. Все участники получат памятные подарки.

Теги: фонл святой екатерины, пушкинские чтения, день русского языка


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