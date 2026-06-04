Путин: По Украине фактически не было ни одного боевого применения "Орешника"

У России не было ни одного боевого применения "Орешника" по Украине. Об этом во время встречи с руководителями международных СМИ в рамках ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

"Подобные системы испытывали на полигонах, а "Орешник"-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника", — приводит слова президента РИА Новости.

При этом он отметил, что состоявшиеся удары в ночь на 24 мая по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины важны для будущего полноформатного применения "Орешника" уже по назначенным целям.

В недавнем времени удар был нанесен "по сараю", чтобы посмотреть на результаты — как легли блоки.

"Не исключено в будущем решений о полноформатном применении "Орешника" по целям, в том числе в районе городской застройки", — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Армия России нанесла массированный удар возмездия за теракт в Старобельске, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.