"Почта Россия" и США возобновили доставку посылок в РФ

"Почта России" снова принимает посылки из США. В конце прошлого месяца операторы обеих стран восстановили почтовый импорт в РФ, который был временно прекращен еще в 2022 году.

Первая партия посылок уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется через третьи страны транзитными рейсами на базе существующих логистических решений.

"Направление исторически является одним из значимых для клиентов Почты: ранее почтовый импорт из США составлял более 50 т. в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы. Также США неизменно занимали первое место по объёмам экспортных отправлений в 2024-2025 гг. В прошлом году на страну приходилась пятая часть всех объемов экспорта", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в конце прошлого года "Почта России" снова стала отправлять в Америку посылки, попадающие под категории "Подарок", "Документы" и Коммерческий образец".