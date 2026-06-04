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Происшествия Запорожская область
Фото: Накануне.RU

ВСУ более 20 раз атаковали территорию рядом с ЗАЭС

Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по тепловой электростанции возле Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня вооруженные формирования Украины осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом. Зафиксировано более 20 ударов БПЛА", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что целью стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Последняяй является единственной действующей линией внешнего электроснабжения ЗАЭС и в случае ее повреждения или потери все энергоблоки будут переведены на питание от резервных дизель-генераторов.

"Необходимо понимать, что внешнее энергоснабжение является ключевым условием обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомной станции. Резервные дизель-генераторы представляют собой последний уровень защиты, позволяющий поддерживать работу систем безопасности в случае полной потери внешнего питания. Подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения Запорожской АЭС и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности", - отметили в пресс-службе.

несмотря на атаки, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет и ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в пределах естественных значений, а специалисты станции контролируют ситуацию.

Теги: ЗАЭС, ВСУ, БПЛА, атака


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