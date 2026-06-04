РЖД и ВТБ подписали соглашение на ПМЭФ о совместной работе над внедрением цифрового рубля и биометрической оплаты проезда

ОАО «РЖД» и банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития платежных технологий. Документ подписан в рамках Петербургского международального экономического форума.

Соглашение предусматривает несколько направлений взаимодействия. Одно из них связано с использованием цифрового рубля в расчетах за транспортные услуги. Речь идет о подготовке инфраструктуры для применения новой формы национальной валюты.

Также стороны намерены развивать биометрические сервисы. В перспективе технология может использоваться для оплаты проезда через кассы и турникеты с помощью распознавания лица.

Отдельное направление касается интеграции сервисов РЖД с Национальной системой платежных карт, обеспечивающей работу карт «Мир» и Системы быстрых платежей.

В РЖД и ВТБ рассчитывают, что реализация проекта позволит повысить надежность платежной инфраструктуры и расширить использование отечественных финансовых технологий.