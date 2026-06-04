Осужденного свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова взяли в советники к главе "Водоканала"

Осужденный за взятки бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов устроился в МУП "Водоканал". Теперь он занимает должность советника гендиректора по общим вопросам.

"Решили использовать его опыт. Николай Борисович уже вышел на новое место", – сообщает 66.RU со ссылкой на компетентный источник на предприятии.

Сам Смирнов свое назначение пока не комментирует.

Напомним, что Николай Смирнов находился под арестом с января прошлого года. Летом экс-министра выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. А позднее фамилия Смирнова всплыла в деле "Облкоммунэнерго" по субсидиям в сфере теплоснабжения – утверждалось, что экс-министр дал показания на топ-менеджеров "Корпорации СТС" и контролируемых ею компаний, а также на свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова. Следствие не исключает, что по делу "Облкоммунэнерго" действовала ОПГ.

В декабре приговором суда Смирнов был признан виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ее сумма составила более 4 млн рублей.

Суд назначил бывшему министру наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 4 млн 410 тыс. рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 5 лет.

Помимо этого, на Смирнова судом возложены определенные обязанности:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.