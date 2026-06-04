В Перми мужчина ударил плачущего мальчика головой о качели на детской площадке

В Перми на детской площадке на Солдатова, 28 мужчина ударил плачущего мальчика головой о качели-весы, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появилось видео происшествия. Мужчина нес мальчика на руках. Он сказал: "я тебе обещал". После удара он оставил ребенка у качелей, а сам ушел на лавочку. Полиция начала проверку.

Прокуратура Пермского края также организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, по итогам надзорных мероприятий будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, при наличии оснований решен вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.