04 Июня 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Россия и Египет договорились вместе защищать туристов и бизнес

Генеральный прокурор России Александр Гуцан встретился на форуме ПМЭФ-2026 со своим египетским коллегой Мохамедом Шауки Айядом. Главы ведомств обсудили общие проблемы и подписали новую программу сотрудничества. Александр Гуцан отметил, что сегодня обе страны вместе противостоят организованной преступности, терроризму, кибератакам и отмыванию денег, пишет РГ.

Российский генпрокурор подчеркнул, что странам важно защищать инвестиции и интересы бизнеса. Сейчас Россия и Египет активно торгуют друг с другом, запускают крупные проекты в энергетике и промышленности, поэтому инвесторам нужны надежные правовые гарантии.

Еще одной важной темой стала защита прав туристов. Египет остается одним из самых любимых мест отдыха для россиян, а египтяне все чаще выбирают для путешествий Россию. Александр Гуцан уверен, что новое соглашение поможет ведомствам быстрее обмениваться информацией и лучше помогать гражданам в обеих странах.

Также прокуроры договорились о совместной учебе и научных проектах. Университет прокуратуры России и египетский Институт криминологических исследований Эль-Шорук начнут проводить общие мероприятия. По мнению сторон, такой обмен опытом принесет реальную пользу специалистам и укрепит отношения между ведомствами.

Ранее на ПМЭФ Евгений Касперский представил прототип смартфона с "неуязвимой" операционной системой, предназначенной для госслужащих и политиков. Эксперт отметил, что если в борьбе с обычной киберпреступностью международное сотрудничество приносит плоды, то в вопросах кибершпионажа и саботажа договориться невозможно. 

Теги: египет, туризм, преступность


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