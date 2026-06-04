Сбер показал на ПМЭФ первый в мире платежный терминал с интеллектом

Сбербанк представил на Петербургском международном экономическом форуме свою новую разработку - платежный терминал НЕО. Как сообщает корреспондент РИА Новости, это первый в мире аппарат для оплаты, в который инженеры встроили искусственный интеллект. В банке отмечают, что устройство объединяет в себе нейросети, биометрию и современные цифровые сервисы.

НЕО - это полностью собственный продукт Сбербанка. Руководство компании планирует установить первые несколько тысяч таких терминалов в торговых точках уже до конца 2026 года. В пресс-службе банка уверены, что эта новинка станет следующим важным этапом в развитии всей платежной системы страны.

Новый терминал работает так же просто, как и привычные аппараты. Он поддерживает все популярные способы оплаты: покупатели могут прикладывать банковские карты и смартфоны, сканировать QR-коды или платить "лицом" через биометрию.

В этом году экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 3 по 6 июня.

Ранее глава Тюмени Максим Афанасьев на ПМЭФ сфокусировался на развитии города через партнерство с крупным бизнесом и банками. Ключевыми задачами стали реализация мастер-плана центра Тюмени, привлечение туристов и развитие спортивного курорта "Жемчужина Сибири", который получил федеральный статус.