ВСУ атаковали пригородный поезд, следовавший из Луганска в Лантратовку

ВСУ атаковали пригородный поезд "Луганск - Лантратовка" в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Все пассажиры – 13 человек - были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет, уточнил Пасечник.

Движение на участке железной дороги, где произошел инцидент, уже возобновили.

Кроме того, по словам главы ЛНР, в Троицком муниципальном округе БПЛА ударил по автомобилю. Водитель от полученных травм погиб на месте.

Напомним, сегодня в Крыму один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на пригородный поезд. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на различных участках.