04 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Андрей Фомин / пресс-служба РМК

В скульптуру Собора Архистратига Михаила в Екатеринбурге добавили еще две фигуры

Мастера добавили к скульптурной композиции Собора Архистратига Михаила еще две фигуры архангелов Селафиила и Гавриила. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании, которая и устанавливает памятник. Монумент строится на въезде в спортивный квартал "Архангел Михаил" и станет подарком Екатеринбургу ко Дню города.

Имя Селафиила в переводе с древнееврейского означает "молитвенник Божий", а сам архангел изображается с молитвенно сложенными на груди руками. Верующим он известен как небесный заступник, неустанно молящийся за людей и призывающий их к общению с Богом.

Миссия архангела Гавриила – возвещать людям тайны Божии. Он появлялся перед людьми в самые судьбоносные моменты истории: праведной Анне предсказал рождение Пречистой Девы Марии, а после самой Деве Марии принес весть о рождении Божественного Сына. Жены-мироносицы услышали от архангела радостную весть о воскресении Христовом. Божественного посланника можно узнать по лилии в руке – символу безгрешности.

Установка скульптуры "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин / пресс-служба РМК

Напомним, что в уральскую столицу архангелов доставили накануне. Вместе с ними также привезли фигуры Рафаила и Варахиила, которые уже установили рядом с архангелами Уриилом, Иегудиилом и Иеремиилом. Увенчает скульптурную композицию предводитель войска небесного Архангел Михаил. Его силуэт будет отлит из бронзы в мастерской Нижнего Новгорода в ближайшее время.

"Церковь глубоко почитает архангела Михаила как непоколебимого защитника веры, борца против всяческого зла. На иконах или в скульптурах он традиционно изображается с огненным мечом или копьем, поражающим дьявола. Меч, направленный вверх, является символом борьбы, защиты и победы. Такое изображение подчеркивает роль Архистратига Михаила как вождя небесного воинства, готового к битве для защиты веры и людей", - рассказали в пресс-службе РМК.

Рабочие уже начали облицовку основания памятника габбро-диабазом. Это глубинная магматическая горная порода, близкая к базальту, темно-серого или черного цвета с равномерной структурой. Камень высоко ценится благодаря исключительной прочности, морозостойкости и долговечности.

Установка скульптуры "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин / пресс-служба РМК

Напомним, что все семь архангелов входят в Собор Архистратига Михаила, вместе с предводителем небесного воинства. Первый подобный памятник был установлен в Челябинске, там архангелы стоят спиной друг к другу, олицетворяя защиту мира людей. В Екатеринбурге же, по задумке автора – члена Союза художников России, скульптора Алексея Щитова, они будут парить над шаром, который символизирует мироздание. Так художник показывает, что архангелы всегда стоят на защите людей от сил зла.

Теги: РМК, Собор Архистратига Михаила, Екатеринбург, архангел, фигура, скульптура


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