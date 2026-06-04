ИИ - это "перемножение матриц", рассказали в Сбере

В условиях массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ) роль человека приобретает первостепенное значение. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе сессии "Когнитивный разрыв: как технологии меняют наше мышление и контуры экономики" на Петербургском международном экономическом форуме.

Речь шла о технологическом прогрессе и влиянии ИИ. Ведяхин призвал не забывать, что ИИ - всего лишь технология, а не волшебная палочка. По сути это "перемножение матриц", сказал он. Но те, кто не знают, как он работает, наделяют его сознанием, что неправильно.

Эксперт отметил недопустимость использования чужих моделей ИИ в оборонной сфере, поэтому России нужен свой суверенный ИИ, который не может быть основан на американских или китайских моделях. При этом выступил против запрета зарубежных моделей ИИ, чтобы была конкуренция. В настоящее время ИИ-модель Сбера GigaChat отстает от ChatGPT и DeepSeek на 6-9 месяцев, в основном из-за нехватки вычислительных мощностей, признал Ведяхин.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская говорит о том, что большие языковые модели - это технология, основанная на вероятностном принципе, поэтому впускать ее в образование категорически нельзя.