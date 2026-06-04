Ксения Шойгу представила кластер "Долина Менделеева" с инвестициями в 700 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" Ксения Шойгу рассказала о создании масштабного производственного кластера, призванного замкнуть технологические цепочки в сфере редкоземельных, редких и цветных металлов. Общий объем инвестиций по уже подписанным соглашениям составляет порядка 700 млрд рублей, а первые строительные работы на площадках кластера начнутся в 2027 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Ксения Шойгу описала "Долину Менделеева" как единый центр сборки, который должен закрыть критические разрывы в производственных цепочках от сырья до конечной высокотехнологичной продукции. Она подчеркнула, что объемы добычи оксидов сами по себе не решают задачу суверенитета, если не выстроена дальнейшая переработка.

"Не важно, какой объем оксидов мы можем добывать, если мы не делаем и не выстраиваем дальнейшую производственную цепочку. Это, безусловно, укрепляет нашу экономику, но отчасти мы будем говорить про технологии", — пояснила она, добавив, что ресурсный, кадровый, научный и энергетический потенциал страны обязывает двигаться в сторону полной независимости в сфере высокотехнологичной продукции.

Кластер охватывает три ключевых направления: электродвижение, цифровую инфраструктуру и тяжелое машиностроение. Помимо редкоземельных и редких металлов, в фокусе проекта — цветные металлы, лигатуры и химия, применяемая в металлургии.

География размещения производств обширна. По словам Шойгу, уже подписано порядка 9 соглашений, около 13 заводов разместятся на промышленных площадках Ангаро-Енисейского кластера, в Саяногорске и Минусинске, а в ближайшее время будет согласовано размещение завода в Красноярске.

"Общий объем инвестиций по подписанным соглашениям на данный момент измеряется приблизительно в 700 млрд рублей, а на строительно-монтажные работы инвесторы выйдут уже в 2027 году, и те проекты, которые начнут свою реализацию в 2027 году, измеряются в объеме инвестиций чуть менее 200 млрд", — уточнила она.

Научную базу кластера обеспечивает кооперация с Академией наук, Горным институтом, РХТУ имени Менделеева и Сибирским федеральным университетом. Шойгу отдельно поблагодарила Министерство промышленности, которое, по ее словам, выступило основным акселератором появления проекта.

Говоря об инфраструктурных потребностях, она отметила, что проект не может существовать без энергетической и транспортной инфраструктуры, и выразила надежду, что строительство производственных мощностей станет опорным пунктом для укрепления не только производственной, но и инженерной мощности региона.

В завершение Шойгу пригласила зарубежных участников форума к сотрудничеству, подчеркнув заинтересованность как в международных инвестициях, так и в новых резидентах для площадок кластера.