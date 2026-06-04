04 Июня 2026
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Фото: Уралкалий

Сотруднику "Уралкалия" присвоено звание Героя Труда России

Почетное звание "Герой Труда Российской Федерации" за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоено Владимиру Данилову — машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 "Уралкалия". Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
 
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", Владимир Данилов посвятил работе на производстве 39 лет. Благодаря его предложениям в руднике реализованы проекты, которые позволили оптимизировать технологический процесс и повысить его эффективность. Владимир Данилов также является инструктором производственного обучения — делится своим опытом с начинающими сотрудниками.  
 
"Эту награду я воспринимаю как признание труда всех горняков, с которыми мне довелось работать на протяжении многих лет. За каждым производственным результатом стоят люди — профессионалы своего дела, преданные профессии и "Уралкалию". Искренне благодарю своих коллег, руководство компании и семью за поддержку и доверие", - прокомментировал машинист горных выемочных машин рудника СКРУ-1 "Уралкалий" Владимир Данилов.

Генеральный директор "Уралкалий" Виталий Лаук отметил, что присвоение Владимиру Данилову звания Героя Труда России — это заслуженное признание человека, который посвятил свою жизнь горняцкому делу.

"Его профессионализм, ответственность, умение находить эффективные решения и готовность делиться опытом с молодыми сотрудниками вызывают искреннее уважение. Особенно важно, что столь высокая государственная награда присуждена представителю трудового коллектива "Уралкалия". Это признание вклада не только Владимира Николаевича, но и многих поколений калийщиков", - подчеркнул он.

Отметим, что Герой Труда России — государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам страны за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Теги: Герой Труда России, Уралкалий, звание


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