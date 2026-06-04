Шадаев: Apple без объяснения причин удалила "Макс" из App Store

Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на полях ПМЭФ.

"У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений", - цитирует Шадаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что ежедневная аудитория платформы уже больше 60 миллионов человек. "Ну и примерно 25-30% - это пользователи устройств на платформе iOS", - отметил он.

По словам Шадаева, этим решением компания ограничила доступ более 20 миллионам пользователей iPhone и iPad к сервису национального мессенджера.

Минцифры будет решать вопрос с удалением "Макса" из App Store, подчеркнул глава ведомства, отметив, что с мессенджером "все будет хорошо".

3 июня "Макс" стал недоступен в маркете приложений App Store для устройств Apple. В связи с этим пользователи с "яблочной" техникой могут перестать получать уведомления от мессенджера. В пресс-службе платформы заявили, что направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления.