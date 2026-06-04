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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд на 25 суток закрыл детский лагерь "Красная горка" в Свердловской области

Каменский районный суд на 25 суток приостановил деятельность детского лагеря "Красная горка" в деревне Потаскуева. Причиной стали массовые нарушения санитарных норм, которые создавали угрозу здоровью детей.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, плановая выездная проверка Роспотребнадзора выявила критические недостатки в подготовке учреждения к летнему сезону:

  • ненадлежащая внутренняя отделка спальных корпусов, производственных и санитарно-бытовых помещений;
  • проблемы с сантехническим оборудованием;
  • дефицит инвентаря и посуды на пищеблоке — мощности рассчитаны только на 200 детей, хотя лагерь готовился принять 340 человек;
  • некачественная уборка территории от бытового и строительного мусора;
  • питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам.

ООО "Красная горка" признано виновным по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ. Лагерь закрыт с 20.00 28 мая 2026 года сроком на 25 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Теги: лагерь Красная горка, суд


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