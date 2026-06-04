Глава Югры заступился за льготы для нефтяников

Губернатор Югры Руслан Кухарук на полях ПМЭФ высказался о формировании бюджета округа.

"Сегодня говорили, что регионы упираются в стену. Мы её пробиваем, дальше ломаем. Ситуация непростая для региона – на 83% доходы бюджета зависят от нефтяной отрасли", - сказал Кухарук на сессии ПМЭФ "Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие".

Он высказался против отношения к мерам поддержки нефтяников как к неэффективным.

"Нефтянка "генерит" 8 трлн руб., МСП – 40 млрд руб. в год", - сказал Руслан Кухарук, говоря о диверсификации экономики.

Глава минфина Антон Силуанов ответил, что власти относятся к нефтянке аккуратно. Доходы от этой отрасли будут снижаться, а преференций должно быть больше.