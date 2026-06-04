Екатеринбургские депутаты выступили за освобождение хостелов без "звезд" от турналога

В Екатеринбурге от туристического налога собираются освободить все хостелы и гостиницы без "звезд" с номерным фондом 4 и 5 категорий. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат гордумы Алексей Вихарев.

"Сейчас у эконом-гостиниц непростые времена. За последние три года их загрузка упала с 72 до 53%. Сегмент важный и нужный — не у всех туристов есть возможность снимать номера в отелях. Справедливо решили поддержать и малый бизнес, и гостей нашего города", — отметил Вихарев.

Всего таких заведений в уральской столице 57. На комиссии по бюджету и экономполитике депутаты проголосовали за освобождение хостелов и мини-гостиниц от турналога. Льгота будет действовать в 2026 и 2027 годы. Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.

Ранее сообщалось, что владельцы екатеринбургских хостелов жалуются на риски для бизнеса из-за турналога. Он начал действовать в городе в 2025 году.