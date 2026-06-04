Текслер: У регионов России доходов нет из-за инфляции

Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер сообщил, что регионы России не получают доходы.

"Рост доходов регионов составил 4-5%, инфляция по итогам четырёх месяцев составила 5,6%, то есть реальных-то доходов нет", - сказал Текслер на сессии ПМЭФ "Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие".

Он предложил минфину России больше погружаться в экономику регионов. На это глава этого министерства Антон Силуанов предложил передать в его же управление утверждение бюджетов регионов.